רוברט דה-נירו: "טראמפ אמן של זיבולי שכל, אני רוצה לסטור לו" 

דה נירו הוסיף. "קולין פאוול אמר זאת הכי טוב: הוא בושה לאומית, מכעיס אותי מאוד שאדם כזה הגיע למעמד רם דרג שכזה במדינה הזו. הוא מדבר על כך שהיה רוצה לסטור לאנשים? אני רוצה לסטור לו".



כזכור, הקלטת של טראמפ גררה עשרות תגובות נזעמות ברחבי הפוליטיקה האמריקנית, כולל הכרזה של פול ראיין, יו"ר בית הנבחרים האמריקני כי ההקלטות "מבחילות" וכי טראמפ לא ישתתף באירוע הקרוב של המפלגה הרפובליקנית. קולות רבים עולים ומבקשים להחליפו כמועמד.



טראמפ עצמו הגיב באופן רשמי: "לא אמרתי שאני אדם מושלם. אמרתי שיש דברים עליהם אני מתחרט, וההקלטה הזו היא אחת מהן. כל מי שמכיר אותי יודע שהמילים הללו לא משקפות את זהותי האמיתית. טעיתי ואני מתנצל". לאחר מכן אמר לכתב הוושינגטון פוסט כי הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לנשיאות.

Certainly has been an interesting 24 hours!