טראמפ בהקלטות: "גיל האישה שאני מקיים עמה יחסי מין לא חשוב לי" 

סטרן מוסיף ושואל את טראמפ אם אי פעם שכב עם אישה שחורה. "תלוי מה ההגדרה שלך לשחורה", עונה טראמפ, ומוסיף: "המיטה שלי היא כמו קשת בענן".

עם זאת, טראמפ לא מתייאש - ובציוץ בחשבון הטוויטר שלו כותב שלא יפרוש מהמרוץ לנשיאות ארה"ב בכל מחיר.

The media and establishment want me out of the race so badly - I WILL NEVER DROP OUT OF THE RACE, WILL NEVER LET MY SUPPORTERS DOWN! #MAGA