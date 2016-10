הפתעה: המוזיקאי בוב דילן זכה בפרס נובל לספרות 

הפתעה בפרס נובל לספרות. הזמר והיוצר זכה היום (חמישי) בפרס היוקרתי "עבור יצירת ביטויי פואטיקה חדשים בכתיבת השירה האמריקנית".

חברה בוועדת הפרס השבדית הסבירה את ההחלטה הלא צפויה ואמרה כי "מדובר במשורר נהדר. הוא המציא את עצמו כל פעם מחדש במשך 54 שנים. ניתן וצריך לקרוא את שיריו של בוב דילן".

דילן, נולד תחת השם היהודי רוברט צימרמן, הקליט יותר מ-40 אלבומים והוא נחשב לאחד היוצרים הפוליטיים החשובים בארה"ב. הוא זכה בעבר בפרס הגראמי עבור ההופעה הקולית הטובה ביותר בגלל ביצועו לשיר "Gotta Serve Somebody", כמו גם בפרס גראמי עבור האלבום "Time Out of Mind".

מדובר באמריקני הראשון שזוכה בפרס מאז 1993, אז זכתה בפרס הסופרת האפרו-אמריקנית טוני מוריסון. בשנה שעברה זכתה בפרס העיתונאית הבלארוסית סבטלנה אלכסייביץ' וב-2014 זכה הסופר הצרפתי פטריק מודיאנו.