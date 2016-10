אקוודור הודיעה: הגבלנו את הגישה של אסאנג' לאינטרנט 

צעד לא שגרתי של אקוודור נגד ג'וליאן אסאנג', שקיבל מקלט בשגרירות המדינה בלונדון.

אקוודור אישרה היום (רביעי) כי היא הגבילה את הגישה של מייסד ויקיליקס לאינטרנט בטענה כי הוא מתערב בבחירות בארצות הברית.



המהלך ארע לאחר שבאתר פורסמו בין השאר אי-מיילים המוכיחים לטענתו את הקשר הבעייתי של המועמדת הדמוקרטית לנשיאות עם אנשי וולסטריט, בהם בכירים בבנק ההשקעות גולדמן זאקס.

לכתבות נוספות בחדשות 10

>> צבא עיראק שיחרר שני כפרים באזור מוסול

>> ריבלין על נאפר: "מנהיגים צריכים לעודד התמודדות עם סיטואציות לא נוחות"

באתר אף פורסמו פרטים בנוגע להתנהלות גורמים בוועדת המפלגה הדמוקרטית רגע לפני הכינוס של המפלגה ביולי האחרון. ביום שלישי האחרון בכירים במדינה אמרו שממשלת אקוודור אינה מתערבת בעניינים פנימיים של מדינות אחרות וכי ויקיליקס פרסם מספר מסמכים המשפיעים על הבחירות בארצות הברית.

במהלך הבוקר פרסם משרד החוץ במדינה הודעה במסגרתה נאמר ש"הגבלנו את הגישה של אסאנג' לאינטרנט ביום שני האחרון".

הודעת משרד החוץ של אקוודור

Official Communiqu? | Ecuador respects the principle of non-intervention in the internal affairs of other states ??https://t.co/4F7R5Iktsd pic.twitter.com/5FtbLViMEo