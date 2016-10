ה-NBA מתחילה, חימום אחרון לפני הג'אמפ: והתואר הולך ל... 

3. מי משלושת הפורשים - קובי בראיינט, טים דאנקן, קווין גארנט - יחזור ראשון לליגה בתפקיד רשמי כלשהו?

שרית: קווין גארנט התחיל בעבודה כבר בעונה שעברה, כשחנך את קארל אנתוני טאונס במינסוטה. בדרך להפוך אותו למפלצת שהוא היום. גארנט עדיין מאוד נחוץ במינסוטה, תהליך החניכה של טאונס טרם הושלם, וכפי שאמר יודה: "... The force is with you young Skywalker but you are not a Jedi yet". הליגה זקוקה לקווין גארנט.





ערן: טים דאנקן לא מקדים את קובי בראיינט במספר האליפויות, אבל אני לגמרי מצפה להודעה של הספרס בחודש הקרוב על מינויו לעוזר מיוחד למנג'ר אר.סי ביופורד, ובכך הוא יקדים את קובי, שישתלט במוקדם או במאוחר על עמדת הג'נרל מנג'ר בלייקרס. קווין גארנט ימתין לקיץ הבא כדי לקבל את התפקיד אותו מילא בצורה בלתי רשמית גם בעונתו האחרונה כשחקן - Head of Players' Development.

סמי: מייקל ג'ורדן נגע בקריירה של כל השלושה. דאנקן היה האלוף הראשון אחריו, קובי ירש ממנו את פיל ג'קסון וזללנות הטבעות, אבל הדרך שהוד אוויריותו פרץ כשחקן הראשון שעשה מהמשחק מספיק (והרבה מעבר לכך) כדי להיות בעלים של קבוצת NBA, נפרצה בשביל קווין גארנט.

הילד הרזה שגדל בשיקגו של ג'ורדן בשיאו, סחב על גבו באופן מילולי את קבוצת ההרחבה הנוראית ממינסוטה במשך שנים. אפשר לתת טיעון לגיטימי לחלוטין, שבלעדיו לא היו מהססים להעביר את הפרנצ'ייז שתקוע בין מזרח למערב ליעד אטרקטיבי בהרבה. הפודיום של 2021, עם חניכו טאונס וגביע ה-MVP ביד אחת, ות'יבס שזכה איתו באליפות היחידה כשחקן בשנייה, זועקים everything's possible פשוט מתבקש היסטורית. גו וולבס!