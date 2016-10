מישל אובמה קוראת להצביע לקלינטון: "אנחנו צריכים לעשות את עבודתנו ולגרום לה להיבחר" 

בינתיים, הילרי קלינטון חגגה אתמול את יום הולדתה ה-69, ולא פספסה את ההזדמנות לקבל עוד קצת אור זרקורים לחגיגה. אפילו הזמר האגדי סטיבי וונדר הגיע לעצרת בחירות בה קלינטון הייתה והקדיש לה את שירו "Happy Birthday".

Hillary "is absolutely ready to be Commander-in-Chief...and yes, she happens to be a woman." -@FLOTUS https://t.co/A0WhIzFP8Q