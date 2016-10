סקר חדש קובע - מהפך: טראמפ מוביל בסקר הכללי של ABC על קלינטון ב-1% 

Wow, now leading in @ABC /@washingtonpost Poll 46 to 45. Gone up 12 points in two weeks, mostly before the Crooked Hillary blow-up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 בנובמבר 2016

גם בקרב "המתנדנדים" בסקר, חל שיפור לטובתו של טראמפ - 48% המתנדנדים טענו שיצביעו למועמד הרפובליקני לנשיאות, בעוד 41% מהנשאלים בסקר אמרו כי יצביעו לקלינטון. עם זאת, בסקרים המדינתיים בפנסילבניה ובניו המפשייר, קלינטון שומרת על ההובלה.

טראמפ הגיב בחשבון הטוויטר שלו לסקר של ABC- "וואו, עכשיו אני מוביל בסקר ב-46 מול 45. עלינו ב-12 נקודות בשבועיים, הרבה לפני שהתפוצצה הפרשה של הילרי המושחתת"



הפיחות בפופולריות של קלינטון לפי הסקרים ככל הנראה נובעת מחקירת האימיילים שעומדת לפתחה - לפני יומיים הכריז ראש ה-FBI כי פרשת המיילים שלה תיפתח לחקירה מחדש, וזאת לאחר שנמצא מחשב נייד שלא נחקר על ידי צוות החקירה לפני מספר חודשים, אז נחקרה הפרשה.