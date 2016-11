"ה-FBI הוא טראמפלנד": מידע נגד קלינטון הודלף בכוונה? 

בגארדיאן הוסיפו כי בתוך ה-FBI קיימת סלידה מקלינטון. גורמים בתוך ה-FBI, ביחד עם עובדים לשעבר בארגון הביטחוני, תיארו את המצב ב-FBI כ"כאוטי". המצב לטענת אותם גורמים נוצר בעקבות הזעם על החלטת הארגון שלא להמליץ על הגשת כתב אישום בפרשת האימליים.

"ה-FBI הוא טראמפלנד", אמר אחד הסוכנים לכלי התקשורת הבריטי, "היא אדם שמייצג בפני הרבה אנשים בארגון רוע מוחלט. הסיבה להדלפות האחרונות נובעת מכך שהם בעד טראמפ". כזכור, יועצו הקרוב של טראמפ, רוד ג'וליאני, שעבד ב-FBI והיה הבוס של ראש הארגון הנוכחי ג'יימס קומי, דיבר יומיים לפני ההודעה בנוגע לחידוש החקירה של פרשת האימיילים וטען כי יפורסם משהו שישנה את המירוץ לנשיאות.

Here it is. Watch this & tell me Giuliani didn't know. Did u know Rudy used to be FBI Director Comey's BOSS? https://t.co/UP3y963SsR