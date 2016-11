רגע לפני התוצאות: טראמפ מפקפק בטוהר הבחירות 

שני המועמדים כבר הגיעו לקלפי כאשר המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון הצביעה ביחד עם בעלה ביל בעיירת מגוריה. "אעשה את כל מה שאוכל למען הארץ שלנו אם אנצח, כל כך הרבה אנשים סומכים על התוצאות של הבחירות האלה", אמרה. ביל קלינטון אמר כי הוא מחכה מאוד להיות "בעל פוליטי".



המועמד הרפובקילני, שהצביע גם הוא בניו יורק, אמר ביציאה מהקלפי: "זהו כבוד גדול ואני מתרגש, זאת הזדמנות גדולה. אנחנו רוצים לנצח". עם כניסתו לקלפי במנהטן התקבל טראמפ בקריאות בוז מהבוחרים שהמתינו בתור. "בואו נעשה את אמריקה נהדרת שוב, זה הכל", הוא הוסיף.

בחוף המזרחי שורר מזג אוויר חם, ועל פי ההערכות הדבר גורם לאחוזי הצבעה גבוהים מהרגיל. האינדיקציות הראשונות לתוצאות הבחירות יגיעו בסביבות השעה 4:00. אם טראמפ יפסיד בשתיים מהמדינות הללו - הוא כנראה יפסיד גם בבחירות עצמן. מהרגע הזה יחלו להגיע האינדיקציות על המדינות השונות, עד אשר יתקבלו התוצאות המלאות גם במדינות בחוף המערבי.

עם פתיחת הקלפיות, פרסמו רשת הטלוויזיה ABC והעיתון וושינגטון פוסט סקר משותף, בו הילרי קלינטון מובילה על טראמפ בארבעה אחוזים. קלינטון זכתה ל-47%, טראמפ קיבל 43%.

טראמפ ובנו משגיחים בקלפיות

