הזמר והיוצר לאונרד כהן הלך לעולמו בגיל 82 

במלחמת יום הכיפורים הגיע כהן לישראל ואף הופיע בפני חיילים במוצבים בחצי האי סיני. כהן ידוע בזכות שירים רבים שכתב, הלחין וביצע, בהם "הללויה", "Suzanne", "dance me to the end of love", ואחרים. לפני פחות מחודש הוציא כהן את אלבומו האחרון, "You Want It Darker".

לכהן היו שני ילדים מבת זוגתו לשעבר הרקדנית סוזאן אלרוד, אדם ולורקה, למרות שהשניים מעולם לא נישאו. הוא צפוי להיטמן בעיר לוס אנג'לס שבקליפורניה.

הידיעה על מותו הופיעה בעמוד הפייסבוק שלו על ידי חברת התקליטים המייצגת אותו, ושם נכתב: "בצער עמוק אנו מודיעים כי המשורר, הזמר והאמן האגדי, לאונרד כהן, הלך לעולמו. איבדנו את גדול בעלי החזון והמהפכנים המוזיקליים".