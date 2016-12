נשיאת דרום קוריאה הודחה בגלל פרשת השחיתות 

פרשת השחיתות בדרום קוריאה צוברת תאוצה. הפרלמנט המקומי הצביע היום (שישי) בעד הדחתה של הנשיאה פארק ג'ן-הייאה.

234 חברי פרלמנט הצביעו בעד, 56 הצביעו נגד ושניים נמנעו. כעת, ההחלטה עוברת לידי בית המשפט החוקתי של דרום קוריאה, שצפוי להגיע להחלטה במהלך החודשים הקרובים.

>> לכתבות נוספות בחדשות 10

רצח במסיבת השחרור: בן 21 נדקר למוות בפתח תקווה

הגשם מגיע? טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה

היינו כחולמים: הפועל ב"ש הדהימה את סאות'המפטון ועלתה לשלב הבא

פארק מואשמת בשיתוף פעולה עם מקורבים במטרה ללחוץ על עסקים גדולים לתרום כסף לקרנות שהקימה בשביל לתמוך במדיניות שלה. הנשיאה הודיעה כי תקיים ישיבת קבינט מיוחדת בעקבות ההצבעה. במקרה שבו תודח, היא תהפוך להיות המנהיגה הראשונה בתולדות המדינה שנבחרה בצורה דמוקרטית ומודחת.

בתקופה האחרונה יצאו מיליוני אזרחים במדינה לרחובות עיר הבירה סאול, כמו גם ערים אחרות ברחבי המדינה, והפגינו נגד הנשיאה בעקבות הפרשה. ראש הממשלה ימלא את תפקיד הנשיאה עד החלטת בית המשפט.

תושבים, שחיכו מחוץ לפרלמנט, שמחים על ההדחה

Video shows crowd cheering outside S. Korea's national assembly after lawmakers voted to impeach Pres. Park Geun-hye https://t.co/b9MNKIgqEi pic.twitter.com/uYjnYjJuL5