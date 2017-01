נתניהו מנסה להרגיע את הסערה: "לא הגבתי על יחסי ארה"ב-מקסיקו" 

"אני מאמין כי היחסים בינינו חזקים הרבה יותר מכל אי הסכמה שתחלוף או מאי הבנה. למעשה, הייתה לי מערכת יחסים ארוכה וידידותית שהניבה פירות רבים עם הנשיא המקסיקני אנריקה פניה נייטו, והיא תמשיך להיות כזו", הוסיף נתניהו בנאומו.

דבריו של נתניהו מגיעים לאחר שבשבוע שעבר צייץ בחשבון הטוויטר שלו ציוץ שניתן היה לפרשו כהבעת תמיכה ברצון של הנשיא האמריקני טראמפ לבנות חומה בגבול עם מקסיקו. "הנשיא טראמפ צודק, בנייתי חומה לאורך גבולה הדרומי של ישראל. הגדר עצרה את כל ההגירה הלא חוקית. הצלחה גדולה, רעיון גדול". ציוץ נתניהו. בעקבות דבריו של ראש הממשלה, זומן שגריר ישראל במקסיקו לפגישה עם שר החוץ המקסיקני כדי לקיים שיחת הבהרה.

הציוץ שעורר סערה >>

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea ????????