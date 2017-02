מכה נוספת לטראמפ: גם בימ"ש לערעורים מתנגד ל"חרם המוסלמים" 

אגב, הפעם מדובר היה בהרכב של שלושה שופטים שישב בסן פרנסיסקו. שניים מהשופטים מונו על ידי נשיאים דמוקרטיים - מישל פרידלנד בה בחר ברק אובמה, ו-וויליאם קאנבי ג'וניור בו בחר ג'ימי קרטר - אבל גם השופט הרפובליקני ריצ'רד קליפטון, אותו מינה וו' בוש, הצטרף לדעת הרוב ופסק נגד טראמפ.

טראמפ, כצפוי, לא ממש קיבל בברכה את הפסיקה. בציוץ נזעם שהעלה בתגובה, הבהיר כי יילך לבית המשפט העליון, ואף הוסיף: "ביטחון המדינה עומד על הכף!".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!