ארה"ב פעלה לביטול מינוי ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר לראש משלחת האו"ם בלוב 

"במשך זמן רב מדי האו"ם התנהג בצורה מוטה שלא בצדק לטובת הרשות הפלסטינית עד לכדי פגיעה בחברתנו ישראל. ארצות הברית, כרגע, לא מכירה במדינה פלסטינית או תומכת באותות שמינוי כזה ישדר בתוך הארגון", כתבה היילי. דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, הביע את שמחתו על דבריה של היילי: "זו התחלתו של עידן חדש באו"ם בו ארצות הברית תתייצב בחוזקה מאחורי ישראל".

פיאד זכה לשבחים רבים על כך שהביא לשקיפות רבה למצב הכלכלי של הרשות הפלסטינית בזמן שכיהן כראש הממשלה של הרשות בין 2007 ל-2013. מכיוון שהמינוי מותנה באישור מלא של כל המדינות החברות במועצת הביטחון, התנגדותה של ארצות הברית מבטלת את המינוי.

שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, דן שפירו, הגיב על ביטול המינוי בחשבון הטוויטר שלו: "דבילי לחלוטין. זו פארסה מגוחכת. מי שמכיר את פיאד - אדם הגון, חכם, הוגן ואתי שעובד קשה - יודע שזו החלטה שערורייתית הרבה יותר".

True it's farce, ridiculous. But if you know Fayyad -- decent, smart, honest, ethical, hardworking -- it's much more outrageous. https://t.co/AEYetiULnM