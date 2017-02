האמריקנים ניגנו חלק מהמנון גרמניה בתקופת הנאצים במשחק טניס - והתנצלו 

המבוכה הדיפלומטית על מגרש הטניס - וההתנצלות. המפגש בין נבחרות טניס הנשים של ארצות הברית וגרמניה בהוואי, במסגרת גביע הפדרציה הבינלאומי, נפתח היום (ראשון) בתקרית מביכה: בעת נגינת ההמנונים לפני פתיחת ההתמודדות, שר הזמר המקומי שורה בההמנון הגרמני, שהייתה נהוגה בגרמניה הנאצית, ואסורה להשמעה בגרמניה כיום.

לאחר התקרית המביכה, מיהרו באיגוד הטניס האמריקני להתנצל. "אנו מצרים בפני נבחרת הפדרציה של גרמניה ובפני אוהדיה על השגיאה הזו. לא נחזור עליה שוב", נכתב בחשבון הטוויטר הרשמי של האיגוד. "לא התכוונו לכך, וההמנון הנכון ינוגן שוב במשחק הבא במסגרת המפגש בין הנבחרות", הוסיפו.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u