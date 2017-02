דיווח: מחשש להדלפות - המודיעין האמריקני לא מעביר מידע רגיש לטראמפ 

לפי "ניו יורק טיימס", גורמים בממשל טראמפ טוענים כי הנשיא מתכוון למנות את המיליארדר סטיבן איי. פיינברג לתפקיד בו הוא יבקר את סוכנויות הביון האמריקניות. בכירים בקהילת המודיעין בארצות הברית חוששים שהמהלך יקצץ בחופש העבודה שלהם ויפחית את זרם המידע השוטף המגיע אליהם.

אתמול האשים טראמפ את המודיעין האמריקני בכך שהם גרמו לעזיבתו הגנרל מייקל פלין, היועץ לביטחון לאומי לשעבר, שהתפטר לאחר שככל הנראה היה בקשר עם בכירים בממשל הרוסי לפני כניסתו של טראמפ לתפקיד, דבר שהוביל לכך שמשרד המשפטים האמריקני הזהיר את טראמפ כי פלין עשוי להיות יעד לסחיטה מצד רוסיה.

טראמפ צייץ: "מידע מסווג מחולק כמו ממתקים באופן לא חוקי" >>

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!