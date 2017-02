טראמפ הודיע: לא אשתתף בנשף העיתונאים השנתי של הבית הלבן 

לפי הערכות בארצות הברית, ההקצנה מול העיתונאים נועדה למשוך את תשומת הלב מהפרסומים האחרונים בדבר הקשרים של הממשל החדש עם גורמים בכירים ברוסיה. רשת CNN פרסמה בסוף השבוע כי הבית הלבן ביקש מה-FBI להכחיש את החקירה בעניין רוסי, אך סוכנות הביון סירבה לבקשה - בדיוק כמו גורמים בקונגרס.

בעקבות הודעתו של טראמפ, הודיעו העיתונים "וניטי פייר" ו"בלומברג" כי הם לא ישתתפו השנה באירוע, וגם CNN, שזכו לביקורת חריפה מהנשיא האמריקני, שוקלים האם להשתתף באירוע המסורתי. נשף העיתונאים השנתי נערך לראשונה ב-1921, כשהנשיא האמריקני הראשון שנכח באירוע היה קלווין קולידג' ב-1924. ההכנסות מהאירוע מופנות לטובת מלגות לעיתונאים מתחילים.

ביום שישי האחרון, בצעד תקדימי, מנע דובר הבית הלבן שון ספייסר מכתבים של כלי תקשורת מובילים מלהשתתף בתדרוך לא רשמי. בין כלי התקשורת שנמנעו כניסתם היו CNN, "ניו יורק טיימס", "פוליטיקו" ו"באזזפיד". כלי תקשורת הידועים כתומכים של טראמפ, בהם "ברייט בארט" וה"וושינגטון טיימס", כן הוזמנו לתדרוך.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!