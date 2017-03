הנשיא טראמפ תקף את אובמה: "צוטט לטלפונים שלי תוך כדי הליך הבחירות – זה מקרתיזם!" 

טראמפ התייחס ליחסים עם רוסיה, וטען כי הממשל הקודם הרבה להיפגש עם השגריר הרוסי. "השגריר הרוסי ביקר בבית הלבן במהלך כהונתו של אובמה 22 פעמים, 4 פעמים רק בשנה שעברה", כתב טראמפ, "הפגישה הראשונה של ג'ף סנשס עם השגריר הרוסי אורגנה על ידי ממשל אובמה, במסגרת התכנית החינוכית ל-100 שגרירים".

הבוקר פורסם כי טראמפ הנחה את צוותו להקפיא את היוזמה לשיתוף פעולה ביטחוני עם מוסקבה, במלחמה נגד דאע"ש. זאת, בצל גל שאלות בנוגע ליחסיו עם המדינה.

היחסים השנויים במחלוקת של ממשל טראמפ עם מוסקבה הובילו כבר להתפטרותו של היועץ לביטחון לאומי מייקל פלין.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!