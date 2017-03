ליברמן בביקור בוושינגטון: "צריכים את ארה"ב פעילה באזורנו" 

בינתיים, סוגיית ההאזנות לכאורה שביצע הממשל הקודם תחת ברק אובמה ממשיך להטריד את האמריקנים. דובר הבית הלבן שון ספייסר התייחס לנושא במהלך תדריך לעיתונאים ואמר כי "השאלה פה היא לא שאלה של הוכחה כזו או אחרת. השאלה היא מה התרחש בבחירות של 2016. זה מה שבודקים עכשיו. טראמפ לא מתחרט על ההאשמות האלה".

.@Acosta asks Sean Spicer: "Where is the evidence, where is the proof, that President Obama bugged President Trump?" https://t.co/ibb78V7OiN