מדינת וושינגטון פנתה לשופט פדרלי: בטל את צו ההגירה המרוכך של טראמפ 

וושינגטון והוואי כנראה לא יהיו לבד במערכה: גם אריק שניידרמן, היועץ המשפטי של מדינת ניו יורק, הודיע כי יצטרף למאבק בצו. "הצו הנשיאותי האחרון של הנשיא טראמפ הוא חרם מוסלמי תחת שם אחר שמפר את סעיף ההגנה השווה בחוקה האמריקנית", פרסם שניידרמן בחשבון הטוויטר שלו.

צו ההגירה החדש, שנחתם לאחר ששופט פדרלי עצר לפני כשלושה שבועות את קודמו, אוסר על כניסתם של אזרחים משש מדינות מוסלמיות לארצות הברית, אך בעלי אשרת כניסה ו"גרין קארד" יוכלו להיכנס למדינה ללא כל הגבלה. הצו החדש צפוי להיכנס לתוקף ב-16 במרץ. בבית הלבן מקווים כי הצו החדש יוכל לעמוד בהצלחה במבחן הערכאות המשפטיות, זאת למרות שהוא שומט את טענת הנשיא כי בכל יום שעובר והצו לא בתוקף עוד אנשים שרוצים לפגוע בארה"ב יכולים להיכנס אליה.

ציוץ התמיכה של שניידרמן >>

#Breaking: We will join @AGOWA's lawsuit against President Trump's #MuslimBan2 pic.twitter.com/K3pm9EOdE6