"תשמרו על עצמכם, זו סכנת חיים": סופת שלג ענקית פוקדת את צפון-מזרח ארה"ב 

בעקבות הסופה, לא פחות מ-6,500 טיסות בוטלו בארצות הברית, בתי ספר רבים באזור נאלצו להיסגר ומהירות הרוחות עשויות להגיע עד ל-80 קמ"ש בניו יורק ובווירג'יניה. "לא משנה איפה תמצאו את עצמכם בשלישי בבוקר, תצפו להישאר שם לאורך כל הסופה ולפחות עד לשלישי בערב", אמר מושל קונטיקט דנאל מאלוי.

בפילדלפיה התכוננו מראש לסופה הגדולה, והכינו 400 כלים לפינוי שלג ולא פחות מ-50 אלף טון של מלח להמסת השלג. לצערם של התושבים בעיר, הם יצטרכו לצפות לחכות שהזבל שלהם ככל הנראה לא יפונה במהלך הימים הקרובים. "אנו קוראים לאנשים להתכונן לאירוע גדול במיוחד", אמרה סמנתה פיליפס, מנהלת החירום בפילדלפיה.

גם הנשיא טראמפ התייחס לסופה, והזהיר את תושבי האזור מלקחת סיכונים מיותרים: "כל מי שנמצא בחוף המזרחי צריך לשמור על עצמו, הקשיבו לרשויות המקומיות בזמן שסופת חורף ענקית מתקרבת", הוא צייץ. עד כה שני גברים נהרגו בעקבות אירועים הקשורים לסופה בזמן שניסו לפנות שלג.

Everyone along the east coast be safe and listen to local officials as a major winter storm approaches. @NWS https://t.co/NXfRqQcUgb https://t.co/ovgwMRSIbS