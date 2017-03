ארה"ב הבהירה לבריטים: לא נחזור על ההאשמות שעזרתם לרגל אחר טראמפ 

הדברים נאמרים לאחר שהנשיא טראמפ צייץ כי קודמו בתפקיד, ברק אובמה, צותת לו במהלך קמפיין הבחירות שלו בשנה שעברה. טראמפ לא הביא שום הוכחות לטענה הזו, אותה הגדיר דוברו של אובמה כ"שקר מוחלט".

בתוך כך, טראמפ צייץ מוקדם יותר היום כי קוריאה הצפונית "מתנהגת רע מאוד, הם משחקים בארצות הברית כבר שנים, סין עשתה מעט מאוד כדי לעזור". הדברים נאמר על רקע דבריו של שר החוץ האמריקני, שאמר שמבחינת הנשיא טראמפ כל האופציות עם קוריאה הצפונית נמצאות על השולחן, ושמדיניות הסבלנות האמריקנית הסתיימה.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!