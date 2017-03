טראמפ: "סיפור היחסים שלי עם רוסיה הוא תרמית" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הבוקר (שלישי) במתקפת ציוצים, בניסיון להסית את תשומת הלב מההתפתחויות בחקירת הקשרים שהיו למקורביו לפני הבחירות עם רוסיה.



טראמפ צייץ "מדוע ועדת המודיעין של הקונגרס לא חוקרת את עסקת האורניום של ביל והילרי קלינטון עם רוסיה, את כספי ההרצאות שקיבל ביל מהרוסים, את אתחול היחסים שעליו הכריזה קלינטון עם רוסיה והשבחים שהרעיפה עליהם, או את החברה הרוסית של ג׳ון פודסטה, ראש הקמפיין של הילרי?". טראמפ חתם את הציוץ וכתב כי "סיפור טראמפ-רוסיה הוא תרמית".

