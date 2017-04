"הייל הנשיא טראמפ": האפליקציה של ה"ניו יורק פוסט" נפרצה ושלחה הודעות נגד הנשיא לגולשים 

האקרים פרצו לאתר ה"ניו יורק פוסט" ב-1 לאפריל ושלחו הודעות פוש לבעלי האפליקציה של העיתון בהם נכתב בין היתר "הייל הנשיא טראמפ", כהשוואה בינו לבין הצורר הנאצי.

ההודעות שנשלחו ע"י ההאקרים כוונו לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מסר אחד אמר, "פתח את הלב שלך לאלה שאתה לא מבין, הקשב לכל אלה שאתה מפחד מהם ומסתכל עליהם מלמעלה".

לכתבות נוספות בחדשות 10:

צו מעצר לענבל אור: "להביאה לבית המשפט תוך 24 שעות"

אחרי מחאת התאגיד: עובדי רשות השידור יפגינו בעד מתווה הפשרה

מאות נהרגו במפולת הבוץ בקולומביה: "האסון הכבד ביותר במדינה בעת החדשה"



ההתראות אפילו כללו מילים מתוך השיר של נירוונה "Come As You Are": "קח את הזמן שלך, תזדרז, הבחירה שלך, אבל אל תאחר ..."

זמן קצר לאחר שהאפליקציה של העיתון שלחה את סדרת ההתראות, הפוסט התנצל והזהיר בהתראה עוקבת: "מערכת הפושים שלנו נפגעה הערב, אנחנו פועלים לפתרון הבעיה, בבקשה קבלו את ההתנצלות שלנו".