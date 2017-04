ארה"ב תקפה בסוריה: עשרות טילים נורו אל שדה התעופה א-שייראת 

מאז פרוץ מלחמת האזרחים במארס 2011, זו למעשה הפעם הראשונה בה ארה"ב תוקפת ישירות את סוריה. עד עתה, הובילו כוחות הקואליציה האמריקנים את המלחמה נגד דאע"ש בסוריה ובעיראק, וסייעו לצמצם את כוחו של ארגון הטרור. למתקפה הנוכחית צפויות להיות השלכות, לאחר שהנשיא הרוסי ולדימיר פוטין התייצב לצד בן בריתו אסד, עד כדי גינוי בהודעה לעיתונות של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, שהאשים את הסורים במתקפה.

למרות שטילרסון אמר כי "לא מדובר בשינוי מדיניות, אלא בתגובה מדודה", הרי שמדובר בצעד משמעותי ראשון מצד טראמפ מעבר לגינויים ולאיומים. בעבר, בימי אובמה, איימה ארה"ב על סוריה בתגובה צבאית, אולם הסכם שבמסגרתו הוצא הנשק הכימי מסוריה הביא להרגעת הרוחות. אגב, טראמפ אף הזהיר את אובמה בחשבון הטוויטר שלו מפני תקיפה בסוריה, בטענה שעליו "לתקן את מה שמקולקל בארה"ב" ושהצעד לא יועיל לארה"ב.

Here's Trump in 2013, as DC was demanding that Obama attack Syria and effectuate regime change against Assad pic.twitter.com/AchURwWVzs