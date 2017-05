לצפות את הבלתי צפוי: כך גרג פופוביץ' שוב יצא גאון 

"חיזוי הוא דבר קשה מאוד. במיוחד אם מדובר על העתיד" (נילס בוהר, פיזיקאי דני וחתן פרס נובל)



בקיץ 2014, בעת שגרג פופוביץ' היה על גג העולם לאחר הזכייה האחרונה עד עכשיו באליפות - בזכות 1:4 מרהיב בסדרת גמר שפירקה את השלישייה הגדולה במיאמי היט - שקד וויליאם פאונדסטון, פיזיקאי בוגר MIT וסופר, על השלבים האחרונים של הוצאת ספרו "How to Predict the unpredictable" - "איך לצפות את הבלתי צפוי". בספר, על פי הביקורת שהתפרסמה בגרדיאן הבריטי, מתמקד פאונדסטון ביכולת להבין איך אפשר לחזות מראש התנהגות מקרית ובלתי צפויה לכאורה של אנשים - ולפעול טוב יותר במציאות שכזו.

בקיץ 2014, ההצלחה של סן אנטוניו התבססה על גורמים צפויים ופחות צפויים. מצד אחד, השלישייה הגדולה של דאנקן, פארקר וג'ינובילי הפכה לשם נרדף ליציבות, וקוואי לנארד הרגיל את אור הזרקורים לחזות בהבעת פניו המאובנת, והפך רשמית לצלע רביעית ולנושא הלפיד. מצד שני, מה שהביא את האליפות היתה ההתאמה שעשה פופוביץ' מימי הכדורסל הפיזי לעידן המשחק האסתטי יותר. במקרה שלו זה התבטא בהנעת כדור יפהפיה, בין היתר בזכות שחקנים ורסטיליים כמו בוריס דיאו (שהוביל את הספרס בדקות משחק ובאסיסטים בסדרה), שייצרה מבול של שלשות ולייאפים והשאירה את הגנת מיאמי מפורקת.





חלפו שלוש שנים, ופופוביץ' הגיע אל השלב שממנו אפשר לקפוץ לגמר אזורי - המקבילה הנוכחית לזכייה באליפות, עבור אנשים שלא שייכים לקליבלנד או לגולדן סטייט - כשהוא עומד בפני המציאות הכי בלתי צפויה שהכיר בחייו. זה הפלייאוף הראשון שלו ללא דאנקן, טוני פארקר גמר את העונה ואם זה לא מספיק, גם קוואי לנארד הגיע לא כשיר. ג'ינובילי ממשיך לספק רגעי וינטג', ואלה רק משכיחים מדי פעם את העובדה שהוא בן 39 והחטיא 43 מ-63 זריקותיו בפלייאוף 2017. כך שלמעשה, פופ נאלץ להמציא את הספרס מחדש.

וכאן הוא התגלה, שוב, במלוא תפארתו.