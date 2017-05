טראמפ: "זכותי המלאה לחלוק מידע עם הרוסים" 

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב היום (שלישי) לדיווח ב"וושינגטון פוסט" כי העביר מידע מודיעיני מסווג לשגריר ושר החוץ הרוסיים במהלך פגישה בבית הלבן, שעלול לסכן מקור הפועל בקרבת דאע"ש.

טראמפ אישר שאכן שוחח עם הרוסים במהלך הפגישה, שהייתה לדבריו פתוחה וידועה לציבור. "כנשיא ארה"ב רציתי לחלוק מידע סוריה וזו זכותי המלאה", כתב בחשבון הטוויטר שלו, "שוחחנו על פרטים הנוגעים לטרור וביטחון בטיסות. אמרתי שאני רוצה שרוסיה תגביר את המאבק בדאע"ש ובטרור".

מוקדם יותר הכחישה רוסיה כי קיבלה מידע מסווג מטראמפ. "הדיווח הזה מזויף", אמר שר החוץ סרגיי לברוב לסוכנות הידיעות "אינטרפקס". על פי הדיווח שהתפרסם אמש, טראמפ מסר ללברוב ולשגריר הרוסי סרגיי קיסליאק מידע שמקור בבת ברית של ארצות הברית, והוא מסווג עד כדי כך שבנות ברית וגורמים בממשל האמריקני עצמו לא נחשפו אליו.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....