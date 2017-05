טראמפ: "למרות מעשיהם, לקלינטון ואובמה לא מונה תובע מיוחד" 

התקפה זו ההגנה הטובה ביותר? נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הגיב היום (חמישי) להחלטת משרד המשפטים האמריקני למנות תובע מיוחד שייבחן את טיב קשרי המטה שלו עם הממשל הרוסי - ובחר להפנות את האש כלפי שניים מקודמיו בתפקיד.

"למרות כל המעשים הבלתי חוקיים שנעשו במהלך כהונותיהם של קלינטון ואובמה, לא מונה תובע מיוחד", צייץ הנשיא האמריקני.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!