הפיגוע במנצ'סטר: המשטרה מחפשת אחר מייצרי פצצות שעזרו למחבל 

חקירת הפיגוע במנצ'סטר ממשיכה. משטרת בריטניה מחפשת מייצרי פצצות שעזרו למחבל סלמאן עבידי להכין את הפצצה שבה נעשה שימוש בפיגוע שבו נהרגו 22 בני אדם, כך טען מקור המעורה בחקירה בשיחה עם רויטרס.

The question is: Was he acting alone or was he part of a network of others who want to kill. That is what the investigation is focusing on," th