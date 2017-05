בצל הפיגוע: מנצ'סטר יונייטד זכתה בליגה האירופית 

שלוש דקות בתוך המחצית השנייה והגביע התקרב למנצ'סטר יונייטד לאחר שער יפה של הנריק מחטריאן. חואן מאטה הרים כדור קרן, כריס סמולינג הוריד את הכדור עם הראש ומחטריאן הצליח להכניס את הכדור לרשת אף על פי שהיה עם הגב לשער. פלאיני כמעט כבש את השלישי של יונייטד בדקה ה-64 כאשר נגח כדור לכיוון השער מתוך הרחבה, אבל אוננה היה במקום.

אייאקס לא הצליחה להוות איום על יריבתה האנגלית ולחזור למשחק ובסופו של דבר נשארה בעיקר עם המחמאות. מנגד, מנג'ר יונייטד ז'וזה מוריניו רושם ניצחון 12 מתוך 14 גמרים שבהם לקח חלק.

אוהדי יונייטד עם מסר לזלאטן איברהימוביץ', שלא שיחק בגלל פציעה

