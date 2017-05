לברון עקף את מייקל ג'ורדן בנקודות פלייאוף, קליבלנד בגמר ה-NBA 

"אמרתי לו שלא ייקח את הרגע הזה כמובן מאליו", סיפר קיירי אירווינג, חברו לקבוצה, בטקס הענקת הגביע על הזכייה באליפות המזרח. "לעקוף את מייקל, זה רגע איקוני".

הרגע האיקוני ביותר בקריירה של ג'יימס, שהולכת ומתמלאת בכאלה בשנים האחרונות, היה הזכייה באליפות בעונה שעברה, לאחר הגג המפואר על אנדרה איגודאלה מגולדן סטייט, הקאמבק ממינוס 3:1, והצעקה "Cleveland, This is for you!". העונה, כך נראה, הווריורס עוד יותר טובים וחזקים מאשר בעונה הקודמת, לאחר שהוסיפו בין היתר את הסופרסטאר קווין דוראנט לסגל. רוב הפלייאוף נראה כמו קידום לסדרת הגמר, ושתי הקבוצות הגיעו אליה במאזן משותף של 1-24 - כאשר ההפסד היחיד היה של קליבלנד, במשחק 3 לבוסטון, בשנייה האחרונה.

בעוד שבוע גולדן סטייט תתחיל בנסיון הנקמה, אבל כאשר לברון עומד מולה, עכשיו עם עוד כתר משמעותי על הראש, כל כך קשה להמר נגדו.