הקומיקאית קתי גריפין הצטלמה עם ראש כרות של טראמפ, שהגיב: "חולני" 

סרטון של הקומיקאית האמריקנית קתי גריפין בו היא מחזיקה ראש כרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עורר סערה באמריקה.

נשיא ארה"ב הגיב לסרטון השנוי במחלוקת בחשבון הטוויטר שלו. "גריפין צריכה להתבייש בעצמה. הילדים שלי, ובמיוחד בני בן ה-11 ברון, מתקשים מאוד עם זה. חולני!", צייץ טראמפ.

הסרטון הראה את גריפין מרימה באיטיות את הראש המדמם. היא תיארה במקור את הפרוייקט עם הצלם טיילר שילדס כ"הצהרת אמנות הלועגת למפקד העליון".

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!