סטף פאן: גולדן סטייט עלתה ל-0:2 בסדרת גמר ה-NBA 

משם הקאבס כבר לא חזרו. קווין לאב עוד קלע פה ושם, אירווינג צבר נקודות כשהיה אפשר, אבל מנטלית זו היתה פשוט העברת זמן עד להנפת הדגל הלבן, שהגיעה כשלברון ירד לספסל כארבע דקות לסיום, נראה מותש לגמרי, כאילו לא עשה טיול שנתי בדרך לגמר.

דוראנט סיים עם 33 נקודות, 13 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 5 חטיפות ו-3 חסימות, השחקן היחיד עם 30+ וכל כך הרבה נתונים בשאר הקטגוריות במשחק גמר פרט לטים דאנקן ב-2003. קארי סגר שורה של 32, 10 ו-11 אס' עם 14 מ-14 מהשדה, רק אחת פחות משיא הגמר לקליעות עונשין ללא החטאה (טרי פורטר אחראי על זה). קליי תומפסון, שחיפש את היד כל הפלייאוף, מצא אותה עם 22 נקודות ב-67% מהשדה, שבעה ריבאונדים והגנה אדירה על אירווינג, ובאמת, לכו תחפשו שם נקודות תורפה בערב כזה.

ג'יימס קלע 29 עם 14 ו-11, לאב סיים עם 27 ואירווינג עם 8 מ-23 מהשדה. קליבלנד היתה בפיגור 2:0 גם בשנה שעברה וכולנו זוכרים איך זה נגמר, כך שעדיין אין מה לסגור את הבאסטה, אבל זה בהחלט מרגיש כאילו כל מה שהקאבס מנסים, לפחות עד עכשיו, לא עוזר.

"איזו עוד מוטיבציה צריך? אני משאיר הכל על המגרש", אמר קארי, "אני קצת קשה עם עצמי, אני חייב להיות אחראי יותר עם הכדור בקליבלנד. שם זה ייראה שונה. לקבל את סטיב קר בחזרה על הספסל - אנחנו אוהבים את הנוכחות שלו, את הקול שלו. איתו אנחנו יחידה שלמה".

ולברון? הוא לפחות הצליח לשמור על מצב רוח טוב. כי "אם לא נגן על הבית" במשחק 3 בין רביעי לחמישי, מה יקרה?

LeBron is taking questions, but he does not have much patience for this one pic.twitter.com/QfUObUZWM6