איבדו את הראש: העיתון "שארלי הבדו" פרסם תמונה של תרזה מיי כשראשה כרות

יום לפני הבחירות בבריטניה, המגזין הסאטירי הצרפתי הציב בשער ציור בו נראית מועמדת המפלגה השמרנית מחזיקה את ראשה הכרות בידה לצד הכיתוב: "רב תרבותיות בסגנון אנגלי". בקריקטורה מיי אומרת: "Too much is too much", בהתייחס להתבטאויותיה האחרונות בנוגע לטרור במדינה

מיי כרותת ראש בשער. שרלי הבדו צילום: שארלי הבדו

ב-2015 התרחש פיגוע במערכת "שרלי הבדו" (ארכיון) צילום: רויטרס

המגזין שרלי הבדו ידוע בשימוש שלו בקריקטורות מעוררות המחלוקת שלו ובביקורת חריפה ובלתי מתפשרת על כל הפלגים הפוליטיים והדתות. בין היתר מבקר באופן תדיר את האיסלאם הקיצוני ומפרסם קריקטורות שנחשבות פוגעניות כלפי אנשים דתיים. הוא עלה לכותרות בשנת 2015 כאשר ש-12 חברי מערכת נרצחו בפיגוע ירי שמערכת המגזין.

ביקורת על כל הפלגים והדתות. שרלי הבדו (ארכיון) צילום: ללא קרדיט

