נתניהו: "הגיע הזמן לבחון את המשך קיומו של אונר"א" 

ביום שישי האחרון הודיע ארגון הפליטים כי נחשפה מנהרה של החמאס מתחת לבית הספר לבנים ברצועת עזה. "מדובר בבנייה שלא עולה בקנה מיה עם החוק הבינלאומי", נמסר אז בארגון.

בתגובה, כתב מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב פולי מרדכי, בפייסבוק ש"חשבנו במערכת כיצד להגיב על הזלזול המתועב בחיי ילדים, אך החלטנו לבסוף לשאיר זאת לעיתון אל-עכאז הסעודי שנכתב שחמאס היא זו שמובילה את את עזה לאסון הומניטרי בכך שהיא משתלטת ומחרימה את הסיוע ההומניטרי, בנוסף לניצול התושבים כמגן אנושי"

On our aerial tour, we visited tunnels near the Gaza Strip dug by Hamas terrorists w/ the intent of using them to kill or kidnap Israelis. pic.twitter.com/f2k7wIoGqG