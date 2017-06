דראפט ה-NBA של 2017: בחירה אחרי בחירה 

במקום ה-6, אורלנדו בחרה עוד פרשמן - את ג'ונתן אייזק מפלורידה סטייט, שחקן סופר-אתלטי, גבוה ומוכשר, שזכה להשוואות ליאניס אנטטוקומפו. ג'ון האמונד, שמונה לפני חודש למנג'ר אורלנדו, היה בהנהלת מילווקי כשזו בחרה את יאניס במקום ה-17. במקום ה-7 נבחר לורי מארקנן, הגבוה הפיני מאריזונה והשחקן האירופי הראשון בדראפט, ולמרות שמינסוטה הכריזה עליו, הוא יילך לשיקאגו במסגרת עסקת באטלר, ויצטרף שם לניקולה מירוטיץ', פול זיפסר ובובי פורטיס כגבוהים-לא-פיזיים-מספיק שיכולים לקלוע מבחוץ. מארקנן הוא השחקן הראשון יליד פינלנד שנבחר בסיבוב הראשון בדראפט.

האירופי הבא נבחר בדיוק חמש דקות אחריו. במקום ה-8, הניקס - אחת הקבוצות המדוברות ביותר בימים שלפני הדראפט - לקחו את הרכז הבלגי-צרפתי פרנק טיליקינה, שחקן שטרסבורג, והפכו אותו לשחקן הראשון מהליגה הצרפתית הנבחר בטופ-10 של הדראפט. "זה כמו חלום שהתגשם עבורי", אמר טיליקינה, בתקווה שהחלום לא יהפוך לסיוט.

Coach Carlisle speaking to the media after selecting @Dennis4Smith with the 9th pick. More on https://t.co/vZiTUGghGM soon. #MavsDraft17 pic.twitter.com/1Afy8aqZl2