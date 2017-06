50 שנה אחרי המאסר הראשון: האסיר המבוגר ביותר בארה"ב שוחרר בגיל 100 

"סוני" הורשע לראשונה בשנת 1967 בגין פעילות במסגרתה, ומאז יצא ושב לכלא עוד שש פעמים בנסיבות שונות. בפעם האחרונה נכלא פראנסיס בשנת 2010, לאחר שנתפס במועדון חשפנות - בניגוד לתנאים שנקבעו לו ע"י רשויות החוק האמריקניות.

משפחת קולומבו היא הצעירה מבין חמש משפחות הפשע הגדולות ששלטו בעולם הפשע המאורגן בניו יורק וברחבי ארצות הברית לאורך שנים. גם כאשר היה בכלא, השתמש פראנסיס בכישורי המאפיה שלו לצרכיו כאסיר. בשנת 2003 הוא אף השתתף בהפקת הסרט "This Thing of Ours", בעודו מרצה עונש מאסר. הסרט עוסק בחבורת פושעים צעירה שמנסה לבצע את השוד הגדול ביותר בהיסטוריה של המאפיה.

לאחר השחרור מתכנן "סוני" את היום שאחרי. בשלב הראשון, הוא מתכוון לעבור לברוקלין יחד עם בתו, מישל. עם שחרורו מהכלא, הופך סאלבטור סארסיו בן ה-95, מפקד כנופיית פשע מפילדלפיה, לאסיר המבוגר ביותר החי בארצות הברית.