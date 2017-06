ליגת פנטזי: שלוש הערות על הטרייד של כריס פול ליוסטון 

3. "בסוף מתרגלים להכל, מתרגלים להכל" (דודו טסה)





יוסטון ויתרה על ארבעה שחקני רוטציה בטרייד עם הקליפרס. כתוצאה מכך גם היא, כמו גולדן סטייט, תצטרך למלא את הסגל בשחקנים טובים שיתפשרו בשכרם. בכך - וקחו בחשבון גם שפול הוא היו"ר הנערץ של ארגון השחקנים - היא כבר מעמידה את עצמה בשורה אחת עם הווריורס והקאבס (והסלטיקס/ספרס/וויזארדס, בהמשך הקיץ?) כמגנט לרודפי הצלחות. זה כבר משחק אחר לגמרי. אף אחד לא מבטיח שזה יעבוד, אבל מורי רוצה לשדר הצלחה - ואין דרך טובה יותר לשדר הצלחה מאשר להביא לשורותיך שחקן כמו פול.

והקליפרס? ג'רי ווסט, שהגיע לפני שבוע וחצי כחלק מהיוזמות של סטיב באלמר להסתער על אליפות, לא היה בתמונה כאן. פול לא בישר לו על העזיבה. ווסט יודע שזה לא קשור אליו. זה קשור לדוק ריברס. לחוסר היכולת של המאמן/נשיא למצוא סמול פורוורד שמסוגל לקלוע עם אקדח לרקה במשך העונות האחרונות, להעדפה שלו לתת לבן שלו עוד ועוד קרדיט גם כשהתוצאות לא מגיעות. Lob City, בכל מקרה, הלכה לעולמה הערב. אם גם גריפין יעזוב, אולי טרייד על דיאנדרה ג'ורדן הוא הצעד הבא, ואז הולכים לפירוק ואגירת משאבים. באלמר יכול להתחיל מבראשית בקיץ הבא עם 70-80 מיליון דולר לבזבז, ועם ווסט כמי שיבנה לו את הקבוצה. הקליפרס היו כל כך הרבה פעמים בתחתית. לפחות הפעם יהיו להם בעלים טוב, יועץ מכובד ואולם חדש בדרך לשיקום.

אבל מעבר לטרייד הזה, יש כאן נקודה גדולה יותר. שימו לב מה עברנו ב-12 החודשים האחרונים: התחלנו את 2016/17 בקיטורים על קבוצת כוכבים אחת, ואנחנו מסיימים אותה כשמול עינינו נוצרת קבוצת כוכבים אחרת. האקשן הכי גדול מתרחש בימים בהם אין משחקים בכלל. ה-NBA הפכה רשמית לליגה יותר פרועה מליגת פנטזי - אין שום סיכוי שבעולם ששני שותפים במשחק וירטואלי היו מסכימים לטרייד כמו שאירע הערב.

I love this @Larrydn22 quote: "We find out [news] like everyone else. We refresh Twitter 70 times a minute and follow @WojVerticalNBA." — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) June 28, 2017

אנחנו נמצאים בתקופה מטורפת בה כוכבי-על, כאלה שכבר שנים מנהלים רשמית את העסק וסוגרים דברים ביניהם, מוכנים לוותר על אגו ותהילה כדי לשחק אחד עם השני. If you can't beat them, create a super-team and try again. "אני מגלה את החדשות בדיוק כמוכם", אמר לאלכס קנדי מ-hoopshype לארי נאנס ג'וניור מהלייקרס, "אנחנו מרעננים את הטוויטר 70 פעמים בדקה, ועוקבים אחרי אדריאן וויינרובסקי" - ואפילו וויינרובסקי מחליף קבוצה בסוף השבוע הזה, עוזב את יאהו ועובר ל-ESPN.

אלה אולי לא בשורות מהממות עבור רובן של 30 קבוצות הליגה, למרות שכמות הכישרון הכוללת הולכת וגדלה בהתמדה. אבל אם בעונה הבאה יהיו לנו 3-4 קבוצות-על בכל איזור, ויהיה חודש אדיר של כדורסל בין מאי ליוני, יכול להיות שהאוהדים - אלה שהוכיחו לטבלאות הרייטינג בגמר 2017 שהם לא מקשיבים לתעשיית הדכדוך, אלא רק רוצים לראות כדורסל מעולה - ייצאו גם הפעם, בסופו של דבר, המנצחים הגדולים.