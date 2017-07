טראמפ שוחח עם מלך סעודיה על שלום במזרח התיכון: "דברים מעניינים מתרחשים" 

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ כתב היום (שני) בחשבון הטוויטר שלו כי הוא שוחח אתמול עם מלך ערב הסעודית סלמאן לגבי שלום במזרח התיכון. "דברים מעניינים קורים", כתב מבלי לציין במה מדובר.

בשבוע שעבר דווח ברשת "פוקס ניוז" כי הנשיא טראמפ שוקל לקיים מפגש פסגה בסגנון "קמפ-דיוויד" במטרה ליצור ברית מוסלמית חזקה נגד הטרור. המפגש יכלול את סעודיה, מצרים וחמש מדינות מוסלמיות נוספות שמעוניינות לייצר חזית אחידה נגד פעולות טרור.

הציוץ של טראמפ:

Spoke yesterday with the King of Saudi Arabia about peace in the Middle-East. Interesting things are happening!