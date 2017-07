הטרגדיה של מי שהיה סמל לדו קיום בכדורגל ההולנדי 

נורי הפך לאחד הכדורגלנים המוערכים באייאקס, לא רק בגלל היכולת האישית הגבוהה, אלא גם בגלל האופי שלו. לאחר ההתמוטות שלו, גם ביריבה הגדולה, פ.ס.וו איינדהובן, הביעו תמיכה בנורי.



"אתה לא יכול להפסיק לחשוב על נורי ועל משפחתו", מוסיף מאמנו בקבוצת המילואים, פטר קייזר, "המזל היחידהוא שכדורגל יכול לעזור לנו להתמודד עם הסיטואציה הקשה הזו".



חברו לשעבר של נורי באייאקס, כדורגלן מנצ'סטר יונייטד דיילי בלינד, סיפר על מערכת היחסים המיוחדת של נורי עם המועדון. "כולם הכירו אותו ככישרון גדול וכאדם נהדר", אמר, "קשה לי לתאר את התחושות שלי ברגעים אלה".

הכדורגלן ההולנדי רובין ואן פרסי מגיב לחדשות על נורי בחשבון הטוויטר שלו

Devastating

news about Abdelhak Nouri. I wish him and his family all the strength in the world #StayStrongAppie ???????? pic.twitter.com/0cSRFtEyzJ