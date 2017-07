תיעוד מ"אל-ג'אזירה": שוטר בועט במתפלל סמוך להר הבית 

בסרטון שצילמה היום (שישי) רשת הטלוויזיה "אל ג'אזירה" נראה איש כוחות הביטחון בועט במתפלל מחוץ למסגד אלאקצא. במשטרה סירבו להגיב.



במהלך המהומות, עקב המתיחות בהר הבית, נהרגו 3 פלסטינים ו-377 נפצעו. העימותים בגדה ובמזרח ירושלים התעוררו עקב החלטת הקבינט להותיר את גלאי המתכות בכניסה להר הבית, בעקבות הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים בשבוע שעבר.

This Israeli officer kicked a man while he was praying outside al-Aqsa Mosque compound. https://t.co/nrDVx0IKHX pic.twitter.com/oednoFTGWs