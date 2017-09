"האי בסכנה גדולה": 70 אלף תושבים פונו בפורטו ריקו 

פינוי המוני בפורטו ריקו בעקבות הוריקן "מריה". כ-70 אלף בני אדם פונו היום (שבת) ממערב האי לאחר שנגרם נזק לסכר באזור וקיים חשש לשטפונות חמורים.



"מדובר בנזק שנוצר בסופו של דבר כתוצאה של כשל מבני", אמר מושל פורטו ריקו ריקרדו רוסלו, "אנחנו מנסים לפנות כמה שיותר תושבים".



בשירות המטאורולוגי של פורטו ריקו מסרו כי "האי נמצא בסכנה גדולה ואוטובוסים מפנים תושבים מהאזור במהירות".

Video shows interior of the Caribe Hilton almost entirely destroyed after Hurricane #Maria swept through Puerto Rico https://t.co/yIggfWS5G1 pic.twitter.com/v8VGH6hHlh