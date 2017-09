עמרי כספי: "טראמפ מפלג את ארה"ב, נוצרת אנטישמיות וגזענות" 

ציוצו של טראמפ גרר תגובות זועמות ברחבי האינטרנט ובין התגובות התבלט ציוץ של השחקן לברון ג'יימס, "אתה אפס. סטף קרי כבר אמר שלא יגיע! לכן אין הזמנה. להגיע לבית הלבן היה כבוד גדול עד שאתה הגעת!".

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!