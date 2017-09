מהפכה של שמחה: משאית התהפכה - עם 18 אלף ליטר של וודקה 

נסיעה עם מטען כבד באופן חריג עלולה להסתיים במפח נפש - כפי שגילה ביום חמישי האחרון נהג משאית בצפון קרוליינה. כאשר רכבו היה מלא ב-18 אלף ליטר וודקה, הוא התהפך על צדו באמצע כביש מהיר.



במשטרת קלייטון, שם אירעה התאונה, צייצו בטוויטר כי המשאית התהפכה בסביבות 5:45 בבוקר (שעון מקומי). עובר אורח סייע לנהג להיחלץ מהרכב בשלום, אך התכולה עדיין נותרה בתוכו.

8+ hours later-40,000lbs of @NewAmsterdam vodka & a flipped tractor trailer have finally been cleared from our busiest intersection in town! pic.twitter.com/7JFtjbXS2T