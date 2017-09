"סעודיה לא תהיה אותו הדבר": שמחה בעקבות הסרת איסור הנהיגה על נשים במדינה 

מאז ומתמיד נאסר על נשים סעודיות לנהוג, מטעמי צניעות על פי החוק המוסלמי השרעי. האיסור, שנתפס בעולם המערבי כפרימיטיבי, הפך לסמל לדיכוי האישה, וצפוי להשתנות החל מחודש יוני בשנה הבאה.

What a day for @fawziah1, @Hessahalsheikh, @madehaAlajrous and the other 44 Saudi women who took part in the first driving protest in 1990 — Ahmed Al Omran (@ahmed) 26 בספטמבר 2017

The will for women to drive has finally come. We, the Saudi women has the freedom of mobility. — madeha al ajroush (@madehaAlajrous) 26 בספטמבר 2017

רשימת הנשים שנהגו בניגוד לחוק: