הקלפיות בקטלוניה נסגרו: 844 בני אדם נפצעו במהלך העימותים עם המשטרה 

ההמונים התאספו ברחובות - "יש באוויר תחושת ניצחון"

על פי אביעד סגל, עיתונאי המתגורר בברצלונה, "ההמונים מתאספים ברחובות מהשעה חמש בבוקר כדי להצביע או לנסות להגן על הקלפי, במקרה אפשרי שהמשטרה הספרדית תגיע ותנסה למנוע מהמצביעים להיכנס". לדבריו, "האנשים מרגישים תחושה של ניצחון כבר מספר שעות טרם היוודע התוצאות".

לטענו, תחושה זו נובעת הרבה בגלל התמונות והסרטונים המופצים משעות הבוקר של אנשים שמתאפסים בהמוניהם כדי להצביע, וגם בגלל התמונות והסרטונים של האלימות שהופגנה מצד המשטרה הספרדית, המביעים את הנכונות שלהם להיפרד מספרד.

בווידאו: אלימות השוטרים באחת הקלפיות

From a friend's family in Barcelona today. Totally unacceptable behaviour from out of control thugs masquerading as police officers. Sad day pic.twitter.com/Vyod7HLXri