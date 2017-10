הטבח בלאס וגאס: זו החשודה שנמלטה מהזירה 

הירי בלאס וגאס: המשטרה הודיעה בצהריים (שלישי) כי ככל הנראה איתרה את מארי לו דאנלי, אישה ממוצא אסייתי שהייתה בחדר שממנו בוצע הירי שהוביל למותם של לפחות 50 אנשים. היא נמלטה מהזירה והתנהל אחריה מרדף.

על פי החשד, דאנלי קשורה לרוצח וייתכן שהייתה גם שותפתו לדירה. היורה הוא סטיבן פאדוק, גבר לבן תושב העיר בן 64, כך על פי כלי המשטרה המקומית. הוא פתח באש מנשק אוטומטי מחלון דירה שבקומה ה-32 במלון מנדליי ביי, לעבר קהל בפסטיבל מוזיקת הקאנטרי 19R שהתנהל בסמוך.

מארי לו דאנלי, שאחריה מתנהל מרדף:

Police seeking Marilou Danley for questioning. If you see her, call 911 immediately. pic.twitter.com/MkauQx8DX0