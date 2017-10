חובב דיג ובן של שודד בנקים סדרתי: זה האיש שאחראי לאירוע הירי הקטלני בתולדות ארה"ב 

אריק פאדוק, אחיו של היורה, שגר באורלנדו שבפלורידה, התראיין ל-"Las Vegas Review-Journal", סיפר כי לאחיו היו כמה אקדחי יד ואמר: "זה כאילו שאסטרואיד נחת על המשפחה שלנו. אין שום סיבה שבגינה סטיבן יעשה דבר כזה. אין לו בכלל רקע צבאי". עוד הוסיף כי אחיו נהנה מהימורים ונהג לבקר בלאס וגאס למטרה זו.

"Not an avid gun guy at all...where the hell did he get automatic weapons? He has no military background," gunman's brother says pic.twitter.com/EMSKLQGYFM