גופה עם רובה לרגליה: מחזה הזוועה שנגלה לעיני השוטרים בלאס וגאס 

באחת התמונות ניתן לראות את חלק הגוף התחתון של פאדוק ואת לבושו - חולצת טי שירט חומה ומכנסיים שחורים, לבוש אופייני לגמלאי. תמונה נוספת מראה כיצד פאדוק חיבר שני כיסאות ויצר עריסה מאולתרת בה אחסן את כלי הנשק הרבים. אנשי הימ"מ שהגיעו לזירה מצאו דף שתוכנו נבדק. עדיין לא ידוע האם פאדוק הוא שהשאיר אותו שם כדי לספר מדוע ביצע את הרצח.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect's hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR