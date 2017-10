בעקבות מעשה קונדס: מטוסי קרב הוזנקו ללוות טיסת נוסעים לבריטניה 

חיל האוויר הבריטי הודיע כי שלח הבוקר (רביעי) מטוסי קרב ללוות מטוס נוסעים של חברת "ריינאייר" שהיה בדרכו מליטא לבריטניה.

המטוס שהיה אמור לנחות בשדה התעופה בלוטון, הוסט לשדה התעופה סטנדסטד וזאת ככל הנראה בעקבות שיחת מתיחה שהגיעה לרשויות בליטא. בעת שמטוסי הקרב הוזנקו, נשמע באזור רעש על-קולי.

התקרית גרמה לעיכוב בכמה נחיתות בסטנסטד אולם הפעילות שבה לסדרה.

RAF fighter jet over our house this morning near Stansted Airport. #Stansted #Airport #Ryanair pic.twitter.com/Zm3xLy2Wfu